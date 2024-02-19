«الأرصاد»: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. واضطراب في الملاحة البحرية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى اليوم بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس مائل للدفئ على القاهرة الكبري ومدن القناة ومحافظات شمال البلاد وشمال الدلتا وصولا إلى شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تصل سرعاتها على مسطح البحر المتوسط إلى 34 كيلومترا فى الساعة.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب، كما يشهد ارتفاع الأموج من 2 لـ2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج فيه من 2 لـ2.5 متر، نظرا لنشاط الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة المسجلة اليوم على القاهرة الكبري والسواحل وشمال وجنوب سيناء اليوم ، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة 21 12

6 أكتوبر 22 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 21 12

وادى النطرون 22 11

كفر الشيخ 20 10

المنصورة 21 12

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 10

دمياط 19 13

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 20 12

السويس 21 11

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 21 09

نخل 18 06

كاترين 15 02

الطور 21 12

طابا 19 10

شرم الشيخ 22 15

الإسكندرية 19 10

العلمين الجديدة 19 10

مطروح 17 11

السلوم 18 09

سيوة 17 08

رأس غارب 23 13

الغردقة 23 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 15

حلايب 22 16

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 17

الفيوم 21 09

بني سويف 21 08

المنيا 22 06

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 24 11

الأقصر 24 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 23 07

أبو سمبل 24 12