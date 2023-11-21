الهيئة البرلمانية لـ حزب التجمع: المجازر الإسرائيلية أصبحت حديث العالم

قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إنه من الضروري أن يكون هناك إجراءات عملية، لرفع ما يحدث من تصعيد ضد الشعب الفلسطيني، للحيلولة دون استكمال المخطط الصهيوني، مؤكدا ثقته في الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية، بخصوص هذا الشأن.

المجازر الإسرائيلية أصبحت حديث العالم

وأضاف «مغاوري» في حوار مع الإعلامي مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، على شاشة قناة الحياة، أن العالم أجمع أصبح حديثه عن المجازر الإسرائيلية ضد شعب فلسطين، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة، سيلقي بظلاله على مصر دون دول العالم أجمع، باعتبارها الدولة المستهدفة مما يحدث.

إسرائيل تنقض الاتفاقات

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ضرورة وجود إجراءات على الأرض، منها إعادة النظر في الاتفاقية المصرية الإسرائيلية، بعد أن نقضها الجانب الصهيوني.

إسرائيل لا تنفذ قرارت مجلس الأمن

وتابع أن إسرائيل لم تنفذ أيا من قرارات مجلس الأمن، لأن من أمن العقاب أساء الإجرام، على حد وصفه، لافتا إلى أنه تم توزيع تقرير يتضمن جرائم إسرائيل بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وهو ما دفع الوفود إلى إدارة ظهرها للمتحدثة باسم الدولة الصهيونية عند حديثها أمام اللجنة.