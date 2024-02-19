مع بدء فصل الربيع 2024.. نصائح لمواجهة الطقس المتقلب

ما بين رياح الخماسين وأتربة شديدة وتغيرات في درجات الحرارة، يأتي موعد بدء فصل الربيع 2024، ويفصلنا عنه أيام قليلة، وما يصاحبه من تغيرات حادة في الأحوال الجوية، لذا يؤول بنا معرفة كيفية تفادي تقلبات الجو واختلاف درجات الحرارة، حتى لا تتأثر الصحة والجهاز التنفسي.

بدء فصل الربيع 2024

جغرافيًا يأتي بدء فصل الربيع 2024 يوم 20 مارس، وهذا بحسب ما كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ويبدأ عندما تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، وتتساوى فيه الـ12 ساعة، طوال الليل والنهار على سطح الكرة الأرضية، وهو ما يتأثر على إثره الطقس في كثير من مناطق العالم بظواهر غير مستقرة، وهذا للرد على سؤال متى يبدأ فصل الخريف 2024 في مصر؟

تفادي تقلبات الطقس

ومع بدء فصل الربيع 2024، يجب توخي الحذر والحفاظ على الصحة، وهو ما أوضحته نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، خلال حديثها لـ«الوطن»: «الربيع بيكون في الرياح شديدة بتأثر على الصحة، وبيكون في تقلبات جوية سريعة»، ويجب إتباع النصائح التالية:

- تجنب المناطق الملوثة قدر الإمكان.

- عدم الإسراع في خلع الملابس الشتوية.

- عدم الخروج في الأجواء المتقلبة.

- ضرورة الإكثار من شرب المياه، وتناول السلطات يوميًا، وهما أهم عاملين للابتعاد عن التقلبات الجوية، مع بدء فصل الربيع 2024.

- تناول مضادات الهستامين مثل الكلاريتين وترياكتين للجسم، عند التأثر بتغيرات الجو.

يرجى إتباع النصائح السالف ذكرها، بحسب «عبد الوهاب»، على حسب شدة الحالة ووصف الطبيب المتخصص أيضًا يجب اتباع العلاجات: «ضروري جدًا الاهتمام بالمناعة والأدوية الخافضة للحرارة عند تأثير الطقس في فصل الربيع على الجسم».