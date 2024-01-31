موعد انتهاء موجة الطقس الباردة.. وتحذير لأصحاب أمراض الحساسية

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة المنخفضة ستستمر حتى يوم الجمعة، لكن بداية من يوم السبت ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا إلى الأسبوع المقبل، ويقل الصقيع، قائلا: «هيصاحب الموجة الباردة سقوط أمطار، والصقيع هيقل في معدلاته».

وأضاف «القياتي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن اختلاف درجات الحرارة، قد يؤثر على الحالة الصحية للجسم، وخاصة أصحاب الأمراض التنفسية: «مفيش خوف أوي غير على أصحاب الأمراض التنفسية والأمراض المزمنة، هيبقى في إحساس زائد ببرودة الطقس».

وهو ما اتفقت معه الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ أوضحت أن درجة الحرارة سترتفع درجتين، عقب انتهاء المنخفض الجوي والكتل الهوائية الباردة، قائلة: «ستصبح الأجواء مائلة للبرودة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا، لكن معدلات الصقيع هتتغير عن قبل كدة، ويجب على أصحاب أمراض الحساسية الانتباه في تلك الفترة، مع اختلاف درجات الحرارة».

نصائح لعلاج الحساسية

وحدد الدكتور محمد عبد الرحمن، استشاري الأمراض الصدرية، بعض النصائح لعلاج الحساسية خلال حديثه لـ«الوطن»، وجاءت كالتالي:

- تناول الأدوية الموسعة للممرات الهوائية.

- تناول المضادات الحيوية بواسطة توجيهات الطبيب المختص.

- تجنب المناطق الملوثة.

- تنظيف البيت بانتظام.

- غسل الشخص يديه بالماء الساخن لقتل الميكروبات.

- تجنب مشاركة الأطعمة والمشروبات والأدوات الشخصية.

- شرب الماء والسوائل الدافئة والطبيعية.

- الغرغرة بالماء المالح.