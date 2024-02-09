كيفية الوقاية من أمراض «أمشير».. نصائح مهمة لمرضى الحساسية

قال الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري الأمراض الصدرية، إنَّ التعامل مع الأجواء الحالية التي قد تسبب الإصابة بأمراض البرد والجهاز التنفسي، يستلزم اتخاذ بعض التدابير الوقائية لتجنب الإعياء بسبب الأتربة المرتبطة بشهر أمشير الذي بدأ اليوم، مشددًا على أهمية بقاء مرضى حساسية الصدر والأطفال في المنازل خلال الأجواء المتربة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

الانتظام في استعمال الأدوية

وأضاف «عبدالمجيد»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، مع الإعلامية داليا أشرف، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه على مرضى حساسية الصدر أيضاً الانتظام في استعمال الأدوية والالتزام بـ«البخاخة»، لأنها دواء وقائي وعلاجي يقي من الأزمات الربوية.

وتابع استشاري أمراض الصدر: «علينا تجنب الانتقال من الأجواء الدافئة إلى الباردة، للوقاية من إصابة الجهاز التنفسي والكحة والبرد، خاصة أولادنا الذين يذهبون إلى مدارسهم في الصباح الباكر، وعليهم تناول كوب ماء دافيء قبل الخروج».

ارتداء كمامة عند الخروج من المنزل

واستطرد: «عند الخروج من المنزل في الصباح، من الضروري ارتداء كمامة أو استعمال مناديل كلينكس لتجنب استنشاق الهواء البارد ودخوله الرئة مباشرة ما يتسبب في الإعياء، كما أن تناول غذاء متوازن يساعد على تقوية جهاز المناعة وتقليل فرص الإصابة والإعياء».