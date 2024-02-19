«الأرصاد» تكشف توقعات الطقس حتى الجمعة المقبلة.. هل ترتفع درجات الحرارة؟

كشفت الدكتورة منار غانم من الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس حتى الجمعة المقبلة، إذ يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ودافئ على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، في حين يسود طقس شديد البرودة ليلًا.

توقعات الطقس حتى الجمعة المقبلة

وحول توقعات الطقس حتى الجمعة المقبلة، قالت منار غانم في تصريحات لـ«الوطن» أنَّه بدءا من يوم الأربعاء المقبل ستشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بقيم تتروح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبري، في حين تزداد قيم الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد بسبب كتل هوائية صحراوية حارة قادمة من الجنوب تعمل على ارتفاع الحرارة بقيم تزيد على معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، إذ تصل الحرارة إلى معدل يتراوح بين 30 إلى 32 درجة على جنوب البلاد وبين 22 إلى 24 على القاهرة الكبرى ومدن القناة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 20 فبراير

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 21 فبراير

القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الخميس 22 فبراير

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 23 فبراير

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 11 درجة.