التعليم تكشف حقيقة رفع الغياب في المدارس وتقليل عدد ساعات الدراسة في رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة رفع الغياب في المدارس وتقليل عدد ساعات الدراسة خلال شهر رمضان، وذلك بجميع المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة لكل المراحل التعليمية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة.

حقيقة رفيع الغياب في المدارس

وأكّد المصدر لـ«الوطن» أنَّه لا صحة نهائياً بصدور قرار برفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان، مبينًا أنَّ الوزارة لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن، وأن ما يتمّ تداوله ليس له أي أساس من الصحة مطالباً أولياء الأمور بعد الانسياق وراء الشائعات.

متابعة الغياب أول بأول

وشدد المصدر بوزارة التعليم على انتظام الفصل الدراسي الثاني 2024 ومتابعة الغياب أول بأول وتسجيله إلكترونياً، إذ يتمّ اتخاذ الإجراءات لكل من يتجاوز نسب الغياب المقررة والتي تشمل توجيه إنذار للطالب، ثم الفصل في حالة عدم الاستجابة.

وفيما يخصص تقليص الساعات، قال المصدر إنَّ الوزارة لم تصدر قرارات في هذا بتقليل ساعات الدراسة في رمضان، مبينًا أنَّ هذا القرار يتمّ تحديده من قبل المديريات والإدارات التعليمية حسب الفترات الدراسية اليومية وظروف كل مدرسة. .