وزير التعليم من الفيوم: نخطط لنشر أنشطة التوكاتسو في مدارس الجمهورية

انطلق الملتقى الثقافي بين الطلاب المصريين واليابانيين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، صباح اليوم الاثنين، بالمدرسة المصرية اليابانية بمحافظة الفيوم، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، وذلك بمشاركة تلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من طلاب المدرسة اليابانية بالفيوم الجديدة، وتلاميذ الصف السادس المجموعة الأولى، والصف السادس المجموعة الثانية بمدرسة أوهارا الابتدائية بمدينة أوغوري بمقاطعة فوكوكا باليابان.

وتضمن الملتقى الثقافي تبادل التحية بين تلاميذ المدرستين، والتعرف على المدرستين من خلال العروض والفيديوهات، بالإضافة إلى طرح الأسئلة المختلفة من الجانبين لتعزيز التعارف المتبادل بينهما.

التعليم من أجل الحياة

وأشاد وزير التربية والتعليم، بالملتقى الثقافي، موضحًا أنّه يمثل ترجمة حقيقية لشعار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2024/2029 «التعليم من أجل الحياة.. التعليم من أجل المستقبل»، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائمًا على بناء الإنسان، ونمو شخصية الطلاب، مع التأكيد على القيم الأخلاقية، وهو ما يأتي على رأس أولويات الوزارة من خلال اهتمامها بتمكين أبنائها الطلاب من المهارات المستدامة من خلال منهج القيم واحترام الآخر، وأنشطة التوكاتسو.

التعاون مع أولياء الأمور

وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة تتعاون مع أولياء الأمور في تربية أبنائهم الطلاب وإعدادهم بالشكل الصحيح نظرًا لكونهم شركاء في التنمية، مُشيرًا إلى استكمال خطة الوزارة لنشر أنشطة التوكاتسو من خلال برنامج تدريب «تدريب الإدارة المدرسية على النظام الياباني»، للدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية «100 مدير مدرسة»، الذي انعقد خلال الشهر الجاري، للتعريف بفلسفة الإدارة المدرسية على النظام الياباني، وكيفية تطبيقها في المدارس الحكومية المصرية تمهيدًا لتعميمها على كافة مدارس الجمهورية.

تعاون مثمر وبناء

من ناحيته، أكد محافظ الفيوم، على قوة التعاون البناء والمثمر بين الجانب المصري والياباني خصوصًا في تبادل الخبرات والمعرفة بمجال التعليم، مشيرًا إلى أن برامج التعاون بين الجانبين تشمل عدة مجالات لتبادل المعرفة والخبرات، من أجل مواكبة التطورات العالمية، مما يدعم ويعزز العلاقات العميقة الممتدة بين مصر واليابان.

توطيد أواصر التعاون

كما أكد الأنصاري، أهمية توطيد أواصر التعاون بين الجانبين المصري والياباني في مجالات متعددة وعدم اقتصارها على مجال التعليم فقط، لافتًأ إلى التعاون الصناعي مع الجانب الياباني في إنشاء مصنع الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات في أول منطقة استثمارية خاصة على أرض المحافظة بمنطقة منشأة كمال بمركز الفيوم، مؤكدًا ضرورة تبادل الخبرات في المجالات المختلفة، حتى نواكب الأحداث السريعة التي يمر بها العالم.

مهارة وإبداع عالمي

وأعرب أوكا هيروشى السفير الياباني عن سعادته البالغة لزيارة تلك المدرسة التي تؤكد على قوة العلاقات بين مصر واليابان، مشيرًا إلى العمل المشترك والبناء بين الجانب الياباني المتمثل في الجايكا وبين وزارة التربية والتعليم والذي ظهر بوضوح فيما وصل إليه الطلاب من مهارة وإبداع بمستوى عالمي، مؤكدًا على الدعم الدائم من الجانب الياباني، متمنيًا المزيد من التعاون المميز بين الجانبين في كافة النواحي المختلفة.

تبادل ثقافي مصري ياباني

وفي ضوء الملتقى، جرى التبادل الثقافي بين طلاب المدارس المصرية اليابانية وطلاب المدارس الحكومية اليابانية، والذي يهدف لتعزيز اهتمام الطلاب بالتفاهم الدولى، وتعزيز إتقان مهارات اللغة الإنجليزية، وتنمية السلوكيات التي تتعلق باحترام التنوع من خلال التعرف على الاختلافات في الثقافة والعادات، وتنمية مهارات التواصل من خلال تبادل المعلومات مع الأشخاص الذين يعيشون في ثقافات مختلفة، بالإضافة إلى تعزيز اهتمامهم ببلدهم والمنطقة التي يعيشون فيها، وتطوير هويتهم كمواطنين مصريين من خلال فرص الاحتكاك بالثقافات المختلفة.