انطلاق قوافل «أبواب الخير» لتوزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انطلاق فعاليات قوافل مبادرة أبواب الخير رمضان 2024، لتوزيع المساعدات الغذائية المقدمة من صندوق تحيا مصر على الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة.

جاء ذلك من أمام الديوان العام، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبه المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والأستاذ عادل إمام مدير برنامج الحماية الإجتماعية بصندوق تحيا مصر، والأستاذ عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.

تقديم الخدمات والمساعدات المختلفه للأسر الفقيرة

وأشاد المحافظ بدور صندوق تحيا مصر في تقديم الخدمات والمساعدات المختلفه للأسر الفقيرة والذي يعكس معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان الفضيل لافتاً إلى أن الحملات الخيرية تُساهم في تخفيف العبء عن الأسر الأولي بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية

ومن جانبه أوضح مدير برنامج الحماية الإجتماعية بصندوق تحيا مصر أنه تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم وتلبية إحتياجاتهم الأساسية بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، ومن المقرر اليوم تسليم الدفعة الأولى لمحافظة الشرقية لتوزيع 8 آلاف كرتونه مواد غذائية كل كرتونة قوامها 12 كيلو وتحتوي على 5 كيلو أرز و3 كيلو مكرونة و2 كيلو سكر، وعبوة زيت وعبوة شاي ونصف كيلو فول تدميس وكيلو بلح لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية إعتماداً على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع القائمين على الصندوق لتوزيع المساعدات الغذائية على الجمعيات الأهلية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والإستفادة من أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الإجتماعية والتنمية الاقتصادية والرعاية للأسر الأولى بالرعاية.

وقدم محافظ الشرقية الشكر للقائمين على صندوق تحيا مصر مثمناً الدور الهام الذي يقوم به الصندوق خلال هذه الفترة لدعم الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.