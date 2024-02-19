«التضامن» تحدد شروط الحصول على سيارة معاقين بمرافق

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط الحصول على سيارة معاقين بمرافق، موضحة أن السيارة مؤهلة لهذه الفئات وتقدم لهم مختلف الخدمات بسهولة ويسر، مشددة على ضرورة استيفاء الأوراق المطلوبة للحصول على السيارة، موضحة أنه يشترط للحصول عليها أن يكون المتقدم حاملا لبطاقة الخدمات المتكاملة، وأن تكون تجهيزاتها مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون، فضلا عن اجتياز الشخص الكشف الطبي.

شروط الحصول على سيارة معاقين

وقال خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، لـ «الوطن»، إن بطاقة الخدمات المتكاملة تتيح الكثير من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وتسهل تعاملهم مع مختلف المؤسسات، موضحاً أنه ضمن الخدمات الحصول على سيارة خاصة بهم ومُجهزة وفق احتياجاتهم.

وأضاف خليل محمد، أنه للحصول على هذه السيارة هناك العديد من الآليات، أولها أن يكون الشخص مصري الجنسية، وأن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة، موضحاً أن الوزارة تحرص على التنسيق الكامل مع مختلف المؤسسات بشأن تيسيرات بطاقة الخدمات المتكاملة.

تحديد نوع الإعاقة

وأشار إلى أنه يتم اختيار نوع الإعاقة، طبقا للقانون ولائحته التنفيذية سواء إعاقة «حركية - سمعية - بصرية - ذهنية - نفسية - أمراض دم - أمراض قلب»، وبعد ذلك يتم اختيار مكان الكشف الطبي واختيار تاريخ الكشف الطبي، وأخيرا اختيار الجمرك المطلوب.