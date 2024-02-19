«التضامن»: نقدم قروض بتسهيلات سداد لا توفرها جهة أخرى لهذه الفئات

أكدت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التمكين الاقتصادي يأتي على رأس أولويات الوزارة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات العالمية وتؤثر سلبًا على الفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن نموذج التمكين الاقتصادي القائم على الإقراض يعتبر متناهي الصغر.

تقديم حزمة دعم فني

وأوضحت وزيرة التضامن في تقرير لها، أن الوزارة تقدم منتجات إقراض بأسعار فائدة مدعومة وتسهيلات سداد لا توفرها أي جهة إقراض أخرى، بجانب تقديم حزمة دعم فني مكثف لكل مستفيد وتوفر متابعة دورية مستمرة للنشاط الاقتصادي المنفذ من خلال القروض.

وأكدت الوزارة أن نموذج التمكين الاقتصادي يأتي بالتزامن مع توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي لاستيعاب الفئات الأولى بالرعاية ويوفر لهم منتجات إقراض مناسبة ودعم فني ومتابعة، فضلاً عن تسهيلات سداد غير مسبوقة.

جهود التمكين الاقتصادي

ونوهت إلى أن الغرض النهائي من جهود التمكين الاقتصادي تخفيف حدة الفقر وتخريج الفئات المستهدفة من دوائر العوز وتأتي المرأة على رأس تلك الفئات المستهدفة سواء، حيث تعمل الوزارة على توفير دخل منتظم للأسر الأولى بالرعاية وأطفالها.

وأكدت أن المرأة تستفيد من القروض سواء كانت مرأة معيلة أو أرملة أو حتى من صاحبات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، أو من فئة العمالة غير المنتظمة.