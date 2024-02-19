«التعليم» تنفي تغيير نظام الدراسة في رمضان: لا قرارات في هذا الشأن حتى الآن

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أنّه لم يصدر أي قرار برفع الغياب في المدارس وتقليل عدد ساعات الدراسة خلال شهر رمضان في جميع المدارس، وأنّ الوزارة لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن، وما يتمّ تداوله ليس له أي أساس من الصحة، مطالبا أولياء الأمور بعد الانسياق وراء الشائعات.

وكان ائتلاف أولياء أمور مصر، أصدر بيانا طالب فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإصدار بيان رسمي بإعلان نظام الدراسة في رمضان وحسم القرار، وهل سيتم تقليل عدد الحصص الدراسية في مواعيد المدارس في رمضان أم لا.

نظام الدراسة في رمضان

وطالبت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نظام الدراسة في رمضان، وإلغاء امتحانات الشهر لأنها معطلة للدراسة وعن اليوم الدراسي واستبدالها بالميد ترم في رمضان، وحذف الأنشطة والحصص غير المؤثرة في اليوم الدراسي في شهر رمضان، واقتصار الدراسة في رمضان على الحصص الأساسية.

كما طالبت بزيادة مدة العام الدراسي حتي تكون هناك مدة زمنية تسمح للطلاب باستيعاب المنهج والتطبيق عليه بشكل ليس فيه ضغط، والتفكير الجاد من قبل الوزارة أن يكون بداية العام الدراسي في أول سبتمبر من كل عام، وزيادة عدد أشهر الدراسة.