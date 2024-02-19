«نظام الساطور».. سلاح إسرائيلي جديد لقتل الفلسطينيين عن بعد

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وفي سبيل إمعانها في تعذيب المدنيين، لجأ جيش الاحتلال إلى استخداك سلاح فتاك جديد لقتل الفلسطينيين عن بعد، خلال الفترة الأخيرة، يمكنه بضغطة زر واحدة، إلحاق إصابات خطيرة تؤدي إلى الموت فوراً.

استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي سلاح الساطور

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الشبان الفلسطينيين، وهو يقف في أحد الشوارع بشكل طبيعي في إحدى بلدات الضفة الغربية، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي جعلته مجرد دمية، من خلال تجربة آلية قنص جديدة، طورها جيش الاحتلال، ليستخدمها في القضاء على المدنيين في أكثر من منطقة، عن طريق سلاح مثبت على السيارة العسكرية، بحسب ما ذكره موقع «العربية».

ويوثق المقطع الألم الذي تعرض له الشاب الأعزل، في اللحظة التي تم إطلاق الرصاص تجاه قدمه، لينزف على الفور، وذكر في المقطع أحد الجنود الإسرائيليين مازحاً: «هكذا أصبناه عبر نظام الساطور».

تغطية صحفية: جيش الاحتلال يكشف عن سلاح جديد لقتل الفلسطينيين من داخل الآليات العسكرية. pic.twitter.com/WzInMRuPHT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 18, 2024

كيف يعمل سلاح الساطور؟

يعمل سلاح الساطور من خلال جهاز تحكم عن بعد، مثبت في إحدى السيارات التابعة لجيش الاحتلال، ثم يطلق الجنود الإسرائيليين الرصاص على الشباب أو الأطفال، فقط من خلال ضغطة زر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 29 ألف شهيد، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابيين والمفقودين تحت الأنقاض.