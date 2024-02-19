30 جنيها تراجعا في سعر جرام الذهب عيار 21.. «اعرف سعره الآن»

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 19 فبراير 2024، في محلات الصاغة المصرية خلال منتصف التعاملات اليومية، تراجعًا ملحوظًا يقدر بنحو 30 جنيهًا، مقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية، كما تراجعت أسعار باقي الأنواع المختلفة بنفس النسبة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4057 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وترصد «الوطن»، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 19 -2-2024، خلال منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، وفقًا لأخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، ليسجل نحو 4057 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3550 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3042 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، ليسجل نحو 2430 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 في مصر ، انخفاضًا ملحوظًا، حيث سجل نحو 28 ألفًا و400 جنيه للشراء، كما سجلت الأوقية الذهبية نحو 2013.5 دولار للشراء.