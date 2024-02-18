انخفاض عيار 21 بقيمة 55 جنيها للجرام.. سعر الذهب الآن في محال الصاغة

شهدت أسعار الذهب عيار 21 انخفاضا مفاجئا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، في الأسواق، وذلك عقب حالة من الاستقرار النسبي التي شهدها القطاع، في الفترة الماضية، والتي سادت فيها أسعار المعدن الأصفر على مستوى الجمهورية اسقرارا، خلال الفترة الماضية، وشهد سعر الذهب اليوم الأحد 18-2-2024، ثباتا سعريا كبيرا في الأسواق خلال التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم 3580 جنيها للشراء، بانخفاض بلغ 55 جنيها عن سعر التعاملات، مساء الأمس، والذي وصل حينها لـ3635 جنيها للجرام، دون إضافة ضريبة المصنعية.

أسعار الذهب في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر، نحو 4091 جنيهًا، بعدما وصل الانخفاض لـ21 جنيها عن سعر الأمس، والذي وصل إلى 4114 جنيها في بداية التعاملات المسائية، دون إضافة المصنعية.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمصر، فقد سجل 3068 جنيهًا للشراء، بعدما بلغ أمس 3115، بانخفاض 47 جنيها، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

فيما شهد سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم ثباتا سعريا كبيرا في مصر، عند 2393 جنيهًا للشراء دون انخفاض، ودون احتساب الضريبة أو المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وشهد سعر الجنيه الذهب، اليوم الأحد، بمصر انخفاضا كبيرا وصل لـ440 جنيها، حيث سجل نحو 28 ألفا و640 جنيها الآن، بينما بلغ خلال تعاملات الأمس 29 ألفا و80 جنيهًا للشراء، في الوقت الذي سجلت فيه سعر الأونصة نحو 2014 دولارا للشراء عالميا.