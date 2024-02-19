آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الاثنين.. عيار 21 يسجل 3550 جنيها

شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، انخفاضًا في عيار 21 بشكل مفاجئ، خلال بداية التعاملات المسائية، في الأسواق ومحال الصاغة، عقب حالة من الاستقرار النسبي التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.

وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 30 جنيهًا، بعد استقرار أسعار المعدن الأصفر على مستوى الجمهورية، خلال الساعات الماضيّة.

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 18-2-2024 في الأسواق، انخفاضًا على مستوى الجمهورية؛ مسجلا 3550 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محال الصاغة، وفق آخر تحديثات الأسعار المعلنة، من الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 4057 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية.

أمّا عن سعر جرام الذهب عيار 21، فقد بلغ 3550 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر 3042 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، مسجلا 2330 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجّل سعر الجنيه الذهب، اليوم الاثنين، بمصر استقرارًا ملحوظًا، مسجلًا نحو 28 ألفًا و400 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الأونصة نحو 2013 دولارًا للشراء.