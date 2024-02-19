رمضان 2024.. أحمد فهيم عن دوره في مسلسل فراولة: «الناس محتاجة تضحك»

قال الفنان أحمد فهيم عن دوره في مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم في رمضان 2024، إنه دور كوميدي جديد يقدمه لأول مرة، مواصلا: «الناس محتاجة تتبسط وتشوف حاجة تضحكها، وبأمل أن العمل ده، يتقبله المشاهد، ويتكتبله النجاح في رمضان».

وأضاف «فهيم» خلال مكالمة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على شاشة «DMC»، تقديم الإعلاميتين رضوى حسن وجاسمين طه ذكي، أن الممثل لا يجب أن يخاف ويؤدي أي دور يُقدم له، مضيفا: «بالنسبة لمسلسل فراولة من الناحية المهنية أنا مقدرش أرفض مسلسل بطولة نيللي كريم، فهي فنانة كبيرة وده اللي شجعني للقيام بالدور الكوميدي».

فراولة مسلسل من 15 حلقة

وتابع: «فراولة مسلسل كوميدي من 15 حلقة، وأنا بمثل شخصية كوميدية مقسومة لنصين، نص حالتة صعبة ومتبهدل، والتاني مختلف عنه تماما، ولسة التصوير شغال»، مواصلا: «المسلسلات الـ15 حلقة بالنسبة للفنان حلوة في أنها قصيرة لا تأخذ وقتا في التصوير ومفيهاش ضغط، وبالنسبة للمشاهد بعتبرها جرعة مكثفة من الدراما بلا ملل».