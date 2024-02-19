تفاصيل شخصية حسن الرداد في دراما رمضان 2024.. «محارب» بالزي الصعيدي

على مدار 30 حلقة يقدم النجم حسن الرداد، تجربة شيقة مليئة بالغموض والإثارة خلال الموسم الرمضاني، في ثوب جديد بـ مسلسل «محارب» الذي يحمل طابع اجتماعي، ليتساءل الجمهور عن القصة التي يدور حولها المسلسل، خاصةً أنه لاول مرة يظهر فيها بـ«الزي الصعيدي»، وما السر الذي تكشفه الأحداث؟، ومن إنتاج الشركة «المتحدة»، ويعرض على القنوات الخاصة بها.

حسن الرداد بالثوب الصعيدي لأول مره في رمضان 2024

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي بين حسن الرداد الذي يجسد شخصية الشاب «عزيز» الذي يعمل سائق ومن أصول صعيدية، إذ يترك الصعيد بعد وفاة والدة ويأتي إلي القاهرة، وتلك هي المرة الأولى التي يجسد بها الفنان حسن الرداد دور «صعيدي»، إذ ظهر خلال البرومو الخاص بالمسلسل بالزي الصعيدي واللهجة الصعيدية.

حسن الرداد يكتشف سر ويسعى لأخذ حق والدته في «محارب»

وخلال الأحداث يظهر «عزيز» حسن الرداد، كسائق ميكروباص، ونتكشف مع مرور حلقات العمل أنه هارب من الثأر، لكن والدته تكشف له سر كبير تُبني عليه أحداث المسلسل التي تأخذ الجمهور في تساؤلات عدة طوال متابعة المسلسل على مدار 30 يومًا خلال شهر رمضان المبارك.

ويتضمن برومو المسلسل الذي طرحه فريق العمل، جملة «طلعت كيف ما بيحكوا عنك في التلافزيون»، وظهر حسن الراداد في عدة مشاهد محبًا لوالدته ويسعى لأخذ حقها، وقصة حب تجمعه بفتاة، وظهر النجم أحمد زاهر الذي يقوم بدور «محامي»، والنجم تامر عبد المنعم يقدم شخصية «محامي».

أبطال مسلسل «محارب»

«محارب» من بطولة النجم حسن الرداد، ماجد المصري، نرمين الفقي، تامر عبد المنعم، أحمد زاهر، ومن تأليف محمد سيد بشير، وللمخرجة شيرين عادل.