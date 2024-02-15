دراما رمضان 2024.. عمرو صحصاح يشارك في مسلسل «صدفة» بطولة ريهام حجاج

كشف الفنان الشاب عمرو صحصاح عن مشاركته في مسلسل «صدفة» للمخرج سامح عبدالعزيز، وبطولة الفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة.

تفاصيل شخصية عمرو صحصاح بمسلسل صدفة

وقال «صحصاح» لـ«الوطن» إنه يجسد شخصية تدعى «مصباح»، وهو شاب يعمل مع أحد كبار رجال الأعمال ويورطه في العديد من المشكلات، بحسب قوله، معربا عن سعادته بوجوده مع ريهام حجاج كونه يحبها على المستويين الشخصي والفني.

وأوضح أن بداية ظهوره ستكون مع انطلاق الحلقة الـ 12، مؤكدا أن الأحداث مشوقة وتحمل العديد من التفاصيل المثيرة والمشوقة، كما أن المخرج سامح عبد العزيز صمم على التصوير في مناطق شعبية حقيقية وسط سكانها.

أبطال مسلسل «صدفة»

مسلسل«صدفة»، من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوى، حيث يجسد سلوى خطاب وعصام السقا ورشدى الشامى ورحاب الجمل ورباب ممتاز وهشام منصور، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.