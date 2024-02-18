شخصية كرتونية يقدمها «الكبير أوي» في دراما رمضان 2024.. ماهي؟

بدأ العد التنازلي لدراما رمضان 202، إذ طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو التشويقي لمسلسل الكبير أوي، الذي تضمن عددا من المفاجآت بمجرد عرضه، من بينها ظهور الكبير بأنف كبير على طريقة تشبه شخصية كرتونية شهيرة، وبات السؤال الآن هل يعيد أحمد مكي تجسيد الشخصية الكرتونية «بينوكيو»؟

ظهر الكبير أوي عمدة المزاريطة في برومو المسلسل، بأنف طويلة على غرار شخصية «بينوكيو»، وهو بطل رواية الأطفال «مغامرات بينوكيو» للكاتب الإيطالي كارلو كولودي، إذ يعاقب «بينوكيو» وهو دمية متحركة، على كل كذبة يرويها من خلال خضوعه لمزيد من نمو أنفه.

أسطورة صاحب الأنف الطويل

ليس هناك أي قيود على طول أنف «بينوكيو»، فهي تنمو كلما روى الأكاذيب، لدرجة أنه لا يستطيع الخروج بأنفه عبر باب الغرفة، الأمر الذي جرى تقديمه في واحده من أشهر الأفلام الكرتونية التي عشقها الأطفال.

شخصية صاحب الأنف الطويل

شخصية صاحب الأنف الطويل هي خيالية، مستمدة من رواية كتبها الروائي الإيطالي كارلو كولودي سنة 1880، وترجمت لأكثر لغات العالم، وتحولت لعشرات الأفلام، منها ما أنتجته ديزني بالرسوم المتحركة في عام 1940، والتلفزيون الإيطالي في خمس حلقات كل حلقة بمدة ساعة وذلك في عام 1972م.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، بالإضافة إلى مصطفى غريب ومصطفى أبو سريع، كما أن المسلسل سيخرجه أحمد الجندي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف مصطفى صقر، وإنتاج تامر مرسي.

وتدور قصة المسلسل حول تعرض عمدة قرية المزاريطة «الكبير أوي» لضغوط عدة، حيث يجد نفسه مضطر للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية.