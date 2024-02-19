أسماء الفائزين في قرعة الحج الطبية من العاملين بهيئة الإسعاف بالمحافظات

أعلن عدد من فروع هيئة الإسعاف المصرية بالمحافظات المختلفة أسماء الفائزين في قرعة الحج الطبية لموسم الحج هذا العام، وذلك من العاملين لديها، ضمن القرعة العلنية التي أجرتها وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

أسماء الفائزين في قرعة الحج الطبية

وأسفرت قرعة الحج الطبية لموسم حج 2024، عن فوز 8 من العاملين بفروع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظات «المنوفية - بني سويف - البحر الأحمر - الفيوم - مطروح - جنوب سيناء - القاهرة - كفر الشيخ»، وهم كالتالي:

1- أيمن محمد عباس السعيد عباس، مدير فرع هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية.

2- أحمد محمود صادق أحمد، مدير فرع هيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف.

3- محمد عبد المطلب عثمان عبد المطلب، مشرف بفرع هيئة الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر.

4- علي عبد السلام ربيع عثمان، مشرف قطاع بفرع هيئة الإسعاف بمحافظة الفيوم.

5- حامد محمد فهمي الحاوي، ممرض بفرع هيئة الإسعاف بمحافظة مطروح.

6- سلامة خميس مغاوري خميس، مسعف بفرع هيئة الإسعاف بمحافظة جنوب سيناء.

7- سلامة فاروق سلامة عبد البديع، سائق بفرع هيئة الإسعاف بمحافظة القاهرة.

8- أشرف بدير طلب تهامي زهير، سائق بفرع هيئة الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ.

البعثة الطبية للحج لعام 2024

جدير بالذكر أنّ الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، يترأس البعثة الطبية للحج لعام 2024، وهي تضم أكثر من 75 طبيبًا للتمركز بأكثر من 35 عيادة موزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بتخصصات «باطنة - حميات - صدر - جراحة - عظام - قلب - كُلى - نساء - وقائي - أسنان»، إضافة إلى «مُدخل بيانات - أخصائي نُظم معلومات - صيادلة - تمريض - مسعفين - إداري طبي - أمين مخزن - مراقب صحي - سائقين - مالي وإداري - خدمات معاونة».