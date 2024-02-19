محمد لطفي يروج لدوره في مسلسل «بيت الرفاعي»

روج الفنان محمد لطفي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» لدوره في المسلسل الرمضاني «بيت الرفاعي».

ونشر «لطفي» البوستر الدعائي لشخصيته في المسلسل، وبدا حليق الرأس معلقًا: «بيت الرفاعي رمضان 2024»

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل «بيت الرفاعي» أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة «سينرجي».