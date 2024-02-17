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ميرنا جميل تكشف عن شخصيتها في «بيت الرفاعي»: «سامية حلويات»

كتب:

ياسمين محمود
11:28 م | السبت 17 فبراير 2024
ميرنا جميل

ميرنا جميل

كشفت الفنانة ميرنا جميل، عن شخصيتها، في مسلسل «بيت الرفاعي» خلال رمضان 2024.

ونشرت «جميل∙، عبر حسابها بموقع «انستجرام» البوستر الدعائي الذي يحمل صورتها، معلقة: «سامية حلويات بيت الرفاعي رمضان 2024»

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يضم العديد من الفنانين، أبرزهم أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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