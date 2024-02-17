ملك قورة تروج لدورها في مسلسل «بيت الرفاعي»: «يارب يعجبكم»

روجت الفنانة ملك قورة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لدورها في مسلسل بيت الرفاعي.

ونشرت ملك قورة البوستر الدعائي لشخصيتها في المسلسل معلقة: رقية من مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 رمضان كريم وكل سنة وإنتوا طيبين، يارب يعجبكم.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويضم مسلسل بيت الرفاعي عددا كبيرا من نجوم الفن من بينهم أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.