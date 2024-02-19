خبير علاقات دولية: القضية الفلسطينية في قلب الأمن العالمي

قال الدكتور أشرف عكة خبير العلاقات الدولية، إنّ النضال الفلسطيني والقضية الفلسطينية أصبحت في قلب الأمن العالمي، وهي التي ستؤسس للسلام العالمي، أو انهيار منظومة الأخلاق والقيم الإنسانية.

الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

وتابع خلال مداخلته على قناة «القاهرة الإخبارية» الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية، سيكون له أبعاد قانونية وأخلاقية تؤثر بالضرورة على مسار الأحداث، وعلى التطورات الفلسطينية، وحماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأضاف «عكة» أنّ رأي المحكمة الدولية سيبحث في ماهية الاحتلال وأبعاده القانونية، خاصة أن هذا الاحتلال مارس جرائم متعمدة تخالف القواعد الآمرة للقانون الدولي.

وأشار إلى أن هذا الاحتلال سيرضخ عاجلا أم آجلا رغم ما يكابر به قادته العسكريين والسياسيين، مشيرًا إلى أن عنجهية الاحتلال وإنكاره للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني لن يفيده، مضيفًا أن الـ15 مليون نسمة من الشعب الفلسطيني على مستوى العالم، سيناضلون ويقاومون من أجل حقوقهم المشروعة.

القضية الفلسطينية

وأوضح أن النضال الفلسطيني والقضية الفلسطينية أصبحت في قلب الأمن العالمي، وهي التي ستؤسس للسلام العالمي، أو انهيار منظومة الأخلاق والقيم الإنسانية، معتقدًا أن العالم الآن يبحث عن مسارات التعدد والتعاون.