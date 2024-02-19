«الصحة» تستقبل السفير التركي لدى مصر لبحث سبل التعاون بين البلدين

استقبلت وزارة الصحة والسكان، السفير صالح موتلو شن، سفير تركيا لدى مصر، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين.

التنسيق المصري- التركي في المجال الطبي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه في مستهل الاجتماع، جرى الترحيب بالسفير التركي، وإبداء الاستعداد للتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة التركية.

وأشار «عبد الغفار»، أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات ومنها إنشاء مستشفى تركي- مصري بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتصبح نموذج للقطاع الصحي التركي في مصر، وكذلك التعاون في مجال الأطراف الصناعية وزراعة الأعضاء، بالإضافة لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية من الجانبين.

ونوه إلى أن الاجتماع استعرض سبل الاستثمار في المجال الصحي، بالإضافة إلى الجهود المصرية المبذولة تجاه المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وسبل التعاون بين مصر وتركيا، لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، دعمًا لما تقوم به الدولة المصرية في هذا الشأن.

العلاقات المصرية التركية

من جانبه، أكّد السفير التركي صالح موتلو شن، على متانة العلاقات القوية التي تجمع بين مصر وتركيا في العديد من المجالات، بما يساهم في فتح آفاق تعاون جديدة بين الدولتين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف، أن بلاده على أهبة الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، أو استقبال بعض المصابين لاستكمال علاجهم في تركيا، مثمنًا الدور الذي تقوم به مصر في هذا الشأن.