الرئيس السيسي يتفقد معرض «إيجبس 2024».. بث مباشر كتب: محمد عزالدين 05:05 م | الإثنين 19 فبراير 2024 الرئيس السيسي تقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض «إيجبس 2024». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الحوار الوطني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد ضرورة إطلاق الحوار الاقتصادي وزير البترول يشكر الرئيس السيسي على رعاية «إيجبس 2024» عبد الرحمن مهدي.. قصة كفيف حفظ القرآن الكريم وكرمه الرئيس السيسي الرئيس السيسي يبحث مع ماكرون هاتفيا جهود وقف إطلاق النار في غزة كرم جبر: الرئيس السيسي استطاع تطبيق العدالة التصالحية وأنقذ مصر من بحر دماء الرئيس السيسي بقلم محمد عزالدين