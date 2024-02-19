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رمضان 2024.. كواليس جديدة من مسلسل «بدون سابق إنذار» لآسر ياسين (صور)

كتب:

بسمة شطا
05:11 م | الإثنين 19 فبراير 2024
مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار

يواصل الفنان آسر ياسين، تصوير باقي مشاهده في مسلسل «بدون سابق إنذار» الذي يشارك من خلاله في السباق الرمضاني المقبل، بجانب عدد كبير من الفنانين، من بينهم الفنانة عائشة بن أحمد.

صور جديدة من مسلسل بدون سابق إنذار 

وحصلت «الوطن» على مجموعة جديدة من الصور، من داخل كواليس تصوير مسلسل «بدون سابق إنذار» لعدد من المشاهد التي جمعت بعض أبطال العمل، وهم: آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، وأحمد خالد صالح.

يذكر أن مسلسل «بدون سابق إنذار» يشارك فيه العديد من الفنانين، بينهم آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ألما كفارنة، وإخراج هاني خليفة.

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بقلم بسمة شطا