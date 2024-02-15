ما هو المرض الذي يناقشه مسلسل بدون سابق إنذار؟.. يعرض في رمضان

بدأ العد التنازلي لقدوم شهر رمضان المبارك، الذي ينتظره المسلمون في مختلف دول العالم من العام للآخر، إذ بدأ عرض برومو العديد من المسلسلات الرمضانية منها مسلسل «بدون سابق إنذار» الذي يعرض على إحدى شاشات الشركة المتحدة، بمشاركة الفنان آسر ياسين، الذي يجسد دور المهندس مروان الألفي، البالغ من العمر 34 عامًا، والفنانة عائشة بن أحمد التي تجسد شخصية ليلى، البالغة من العمر 28 عامًا.

تدور أحداث مسلسل «بدون سابق إنذار» حول إطار تشويقي اجتماعي للزوجين آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، إذ يتعرضان لأزمة كبيرة بسبب نجلهما الذي اكتشفا أنه يعاني من مرض «سرطان الدم» ليقررا على الفور إجراء عملية نقل نخاع العظام، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كل المعلومات عن المرض والأسباب التي تدل على الإصابة به.

يعد سرطان الدم أو «اللوكيميا» عبارة عن خلل يصيب إنتاج كريات الدم البيضاء، حيث إن الدم يتكون من مجموعة من الخلايا، هذه الخلايا تتشكل في نخاع العظم بشكل أساسي، إذ يختلف سرطان الدم عن الأنواع الأخرى من السرطانات، وذلك لأنه يزيد من إنتاج خلايا الدم غير الطبيعية بالتحديد كريات الدم البيضاء، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

أعراض الإصابة بسرطان الدم

هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض سرطان الدم التي منها:

- فقدان الشهية

- كثرة الإعياء

- فقدان الوزن

- الحمى

- التعب الدائم والوهن

- سهولة النزف أو ظهور الكدمات

- فرط التعرّق وخاصةً في ساعات الليل

- أوجاع أو حساسية في العظام

أسباب الإصابة بسرطان الدم

هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض سرطان الدم منها الإصابة بالأنيميا، حيث إن وجود عدد كبير جدًا من خلايا الدم البيضاء من الممكن أن يمس بوظيفة نسيج نقي العظم والتغلغل إلى أعضاء أخرى، حيث تؤدي هذه الحالة إلى الموت وذلك نتيجة فقدان الدم بشكل حاد أو نتيجة للعدوى.

ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أكثر السرطانات شيوعا بين الأطفال ومنا سرطان الدم «اللوكيميا» وأيضا سرطان الدماغ والأورام الليمفاوية والاورام الصلبة، مشيرة إلى أن نحو 10% من جميع الأطفال المصابين يكون لديهم استعداد سابق لأسباب تتعلق بعوامل جينية.