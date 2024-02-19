رمضان 2024.. تعرف على قصة مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين

يواصل الفنان آسر ياسين تصوير مسلسل «بدون سابق إنذار»، المقرر عرضه في رمضان 2024.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

في إطار اجتماعي تشويقي، تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العام السادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.

ويكثف أبطال العمل التصوير، حتي يتم تسليم الحلقات إلى القناة العارضة في أسرع وقت، ومن المقرر أن ينافس العمل في شهر رمضان 2024، حيث سعت المتحدة لتقديم عدد من الاعمال الفنية المكونة من 15 حلقة فقط خلال الفترة المقبلة.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

المسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، أحمد علي ماهر، نهال عنبر.