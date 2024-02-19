هاني خليفة يعود بمسلسل «بدون سابق إنذار» بعد غياب 6 أعوام عن دراما رمضان

يعود المخرج هاني خليفة إلى السباق الرمضاني من جديد من خلال مسلسل بدون سابق إنذار الذي يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين، وذلك بعد غياب دام لمدة 6 سنوات حيث أن آخر أعماله الرمضانية مسلسل ليالي أوجيني عام 2018.

مسلسل بدون سابق إنذار

يشارك المخرج هاني خليفة في موسم رمضان 2024 بمسلسل بدون سابق إنذار الذي تدور أحداثه في إطار الدراما حول ماجد وليلى، اللذين ينتظران قدوم مولودهما الأول، ويقعان في العديد من المشاكل، وأبطاله آسر ياسين وعائشة بن أحمد وتأليف ألما كفارنة وإخراج هاني خليفة.

مسلسل ليالي أوجيني

وشارك المخرج هاني خليفة في رمضان 2018 بمسلسل ليالي أوجيني الذي تدور أحداثة في إطار الدراما والجريمة في حقبة الأربعينات حول فريد الذي يعيش مع زوجته اللبنانية في بورسعيد ثم يلتقي بكاريمان ويقع في حبها، ومن أبطاله ظافر العابدين وأمينة خليل وإنجي المقدم وتأليف سماء أحمد عبدالخالق وإخراج هاني خليفة.