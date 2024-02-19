«البترول»: إنشاء مركز قيادة استراتيجي لميكنة تدفق البيانات من قطاع الإنتاج

أكد المهندس كريم سليمان، من إدارة التحول الرقمي بوزارة البترول، أن التحول الرقمي يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات والمؤسسات في عصر التكنولوجيا الحديثة ويقدم فرصة كبيرة للتطوير والتحسين.

وشدد «سليمان»، خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024»، أن مجال الطاقة في مصر غني بالبيانات، وفي هذا الإطار جرى إنشاء مركز القيادة الاستراتيجي لميكنة تدفق البيانات والمعلومات من قطاع الإنتاج وجميع المشروعات.

وأوضح أن خطوة تحليل البيانات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تأتي لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.