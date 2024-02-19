صحف إسرائيلية تدعو إلى فرض السلام على حكومة الاحتلال خوفا من حرب شاملة

في تطور مفاجئ، دعت صحف إسرائيلية العالم إلى فرض السلام على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، بحجة أنه لا جدوى من مناشدة تل أبيب بتغيير الواقع وإقامة دولة فلسطينية، وذكرت صحيفة «هآرتس» أنه «لو ترك الخيار لأي حكومة إسرائيلية، لعدنا إلى حضن الفصل العنصري، والعيش بحد السيف».

اتفاق «دايتون» وضع حداً لواحدة من أعنف الحروب

ورأى الكاتب «جدعون ليفي» أنه قد حان الوقت للتوصل إلى حل أشبه باتفاقية «دايتون»، وأن الاتفاق القسري، الذي جرى التوصل إليه في البوسنة والهرسك، هو الذي وضع حداً لواحدة من أعنف الحروب التي تشهدها القارة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية.

من جهتها، دعت صحيفة «إسرائيل هايوم» إلى إعادة النظر في الأهداف التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة أن التأييد الدولي للحرب يتضاءل، وأن «البطاقات الصفراء التي ترفع بوجه الاحتلال الإسرائيلي تتزايد، ويمكن أن تتحول إلى بطاقات حمراء».

تحذيرات من حرب شاملة على الحدود الشمالية مع لبنان

وكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه «إذا دامت الحرب عدة أشهر أخرى، فمن المرجح أن حرباً شاملة ستندلع علي الحدود الشمالية مع لبنان في عام 2024».

يذكر ان اتفاقية الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك، والمعروفة باسم اتفاقية «دايتون» للسلام، انتهى بموجبها الصراع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995.

جرت المفاوضات في قاعدة «رايت بيترسن» الجوية، قرب مدينة دايتون الأمريكية، بين يومي 1 نوفمبر و21 نوفمبر 1995، بهدف وضع حد للحرب الدائرة في منطقة البلقان.