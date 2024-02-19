معارض إسرائيلي يطالب بسحب الصلاحيات من بن غفير قبل رمضان

قال زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، إنّ إسرائيل بحاجة إلى إعادة ثقة الجمهور في مستواها السياسي، ومن أخفق لا يمكن أن يصلح، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالية، بنيامين نتنياهو.

خلاف قادة الاحتلال الإسرائيلي مع أمريكا

ونقلت حسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن «لابيد» قوله: «الحكومة لا تفعل شيئًا غير العراك مع الأمريكيين، وليس لديها خطط بشأن عودة المستوطنين في شمال فلسطين، و«إيتمار بن غفير» بلطجي، ويجب سحب الصلاحيات منه، ومن غير المعقول الوصول إلى شهر رمضان وهو يتمتع بصلاحياته».

وزير متشدد

ويرفض الوزير الإسرائيلي بن غفير، إدخال المسلمين من الضفة الغربية لأداء الصلوات في القدس الشريف، مطالبًا بمنع أي فلسطيني من الصلاة في المسجد الذي يأتي خلال 15 يومًا.

وبعدها بأيام خرج رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ليقول إن حكومته ستعمل على إدخال المصلين وفق قواعد أمنية محكمة لعدم تفجير الأوضاع في القدس، بجانب الوضع الملتهب في قطاع غزة، زاعمًا أنّ بلاده ستعمل على الموازنة في حرية العبادة في مدينة القدس، حسب الظروف الأمنية.

وتشهد غزة مرور أكثر من 135 يومًا على الحرب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد الشهداء إلى أكثر من 29 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط دعوات لوقف إطلاق النار، في ظل نظر محكمة العدل الدولية للقضية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، تتهمها فيها بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.