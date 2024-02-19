سفير فلسطين بالدنمارك: العدوان الإسرائيلي على غزة هدفه تصفية القضية الفلسطينية

أكّد الدكتور مانويل حساسيان، سفير فلسطين لدى الدنمارك، أنّ العدوان الإسرائيلي على غزة يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وليس مجرد القضاء على حركة حماس.

الاحتلال الإسرائيلي الأطول في التاريخ الحديث

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن كافة الخطابات التي تلقيها القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية، ترتكز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أنّ حق تقرير المصير ليس شيئًا جديدًا، ولكن تتم المطالبة به منذ 56 عامًا، وهناك عدة إجراءات وقوانين جرى سنها في هيئة الأمم المتحدة، لإعطاء هذا الشعب حقوقه المشروعة، في إقامة دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد «حساسيان»، على أنه لا يوجد هناك أي دعم دولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أنّ خطابات السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية، توضح للعالم معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية في حق أصحاب الأرض بغزة.

الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يعود بنا إلى القرون الوسطى

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد أطول احتلال في التاريخ الحديث، مشددًا على أنه يعود بنا إلى القرون الوسطى، والعالم يشاهد ما يحدث فقط، منوهًا إلى أنّ المجتمع الدولي متخبطًا ومنقسمًا بين دول الجنوب والشمال.