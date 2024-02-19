رمضان 2024.. طرح برومو مسلسل سر إلهي (فيديو)

طرحت منصة watch it، البرومو الرسمي لمسلسل سر إلهي، الذي تخوض من خلاله الفنانة روجينا السباق الرمضاني لعام 2024، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير انستجرام.

طرح برومو مسلسل سر إلهي

وظهرت بطلة العمل روجينا في البرومو بشخصية نصرة التي تقدمها ضمن الأحداث وهي تواجه كثير من الأزمات وظهر معها أيضا عدد من الفنانين منهم مي سليم ونهى عابدين ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن مسلسل سر إلهي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم روجينا وأحمد مجدي ومحمد ثروت ومي سليم ونهي عابدين وصلاح عبد الله وأحمد بدير وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.