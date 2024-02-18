محمود حجازى يكشف تفاصيل دوره في مسلسل سر إلهي.. «شخص سيكوباتي»

يواصل الفنان محمود حجازى تصوير باقي مشاهده في مسلسل سر إلهي الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل لعام 2024 بجانب الفنانة روجينا وعدد من الأبطال.

محمود حجازى يكشف تفاصيل مشاركتة في مسلسل سر إلهي

وكشف الفنان محمود حجازى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل مشاركته في مسلسل سر إلهي، قائلا «عندي دور صعب وأسود أوي، ومعقد وعنيف وسايكو، وبيحب بطريقة سايكو، هو تركيبة غريبة جدا وهيكون فيه مفاجآت كتير فى الشخصية».

وحول تعاونه مع الفنانة روجينا، تابع حجازي حديثه قائلا «روجينا أختى الكبيرة بجد وأعرفها من زمان، ورغم كدا مشتغلناش مع بعض، بس إحساس حلو أنك تشتغل معاها، هي ممثلة غول وقوية أوي بجد، بقف قدامها في مشاهد بنبهر بأدائها، وكمان بيني وبينها دكتور أشرف زكي دا أبونا كلنا».

فريق العمل في مسلسل سهر إلهي

يذكر أن مسلسل سر إلهي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم روجينا ومحمود حجازى وأحمد مجدي وأحمد سلامة وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.