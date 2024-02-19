أستاذ تغذية: «الكشري الحلو» كارثة صحية حقيقية تُعرّضنا لخطر الإصابة بالسكري

أكّدت الدكتورة مروة شعير، أستاذ الأغذية الخاصة والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، إنّ «الكشري الحلو» الذي تنتشر وصفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، كارثة صحية حقيقية تُعرّضنا لخطر الإصابة بالسكري.

الكشري الحلو يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة

وأوضحت «شعير» خلال لقائها ببرنامج «ستوديو» على قناة «Dmc»، أنّ مكونات «الكشري الحلو» أنّ الطبق الصغير من وجبة الكشري الحلو يحتوي على سعرات حرارية عالية تصل لـ2000 سعر حراري.

وأضافت أنّ وجبة الكشري الحلو بها دهون وسكريات ونشويات، وهي قنابل يتناولها المواطن، مؤكدة أن هذه الوجبة تتسبب في دخول مريض السكر في غيبوبة السكري، وهذا الطبق من الممكن أن يصيبه بمرض السكري.

الكشري الحلو يجعلنا عرضة للإصابة بكافة الأمراض

ونوهت إلى أنّ هذا الطبق يجعلنا عرضة للإصابة بكل الأمراض، مشددة على أن الإصابة بالسرطان لها علاقة بتناول كميات كبيرة من السكريات والأغذية المعلبة والمحفوظة.

واختتمت بالإشارة إلى أنّه قبل تناول أي كمية من الحلويات، لابد من النظر إلى السعرات الحرارية التي يحتويها الطبق.