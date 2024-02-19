أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة الأقصر.. تخفيضات تصل لـ40%

أعلنت وزارة الداخلية عن إتاحة عدة أماكن لمبادرة كلنا واحد في محافظة الأقصر، من خلال 30 منفذا على مستوى المحافظة، وذلك لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 40%.

أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة الأقصر

وأوضحت وزارة الداخلية أن أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة الأقصر جاءت كالآتي:

- منفذ البياضية بجوار قسم شرطة البياضية.

- منفذ بجوار إدارة الحماية المدنية بالأقصر - المركبات

- منفذ بجوار إدارة مرور إسنا

- منفذ بجوار إدارة مرور الأقصر

- منفذ بجوار قسم شرطة مسطحات إسنا.

- منفذ بجوار مركز شرطة أرمنت

- منفذ بجوار مركز شرطة الأقصر - طيبة 2

- منفذ بجوار نقطة شرطة العديسات.

- منفذ بجوار نقطة شرطة المطاعنة بالكيمان إسنا.

منافذ مبادرة كلنا واحد في الأقصر

- منفذ بمدينة طيبة الجديدة طيبة 1

- منفذ سوق الحضري بالأقصر

- منفذ شارع شرق السكة الأقصر

- شوادر ومعارض موقف الأقصر أرمنت

- النساجون الشرقيون 7 شارع بول بك حنا

- النساجون الشرقيون شارع أبو قرقار متفرع من شارع أحمد عرابي بحي جنوب الأقصر

- النساجون الشرقيون شارع المحطة

- النساجون الشرقيون شارع البهنساوي الأقصر

- النساجون الشرقيون شارع المدينة المنورة أمام فندق الأمير

- النساجون الشرقيون مركز أرمنت رزيقات قبلي

- خير زمان 1 شارع المستشفى الجديد العقار رقم 2، وشارع نور الإيمان بجوار المستشفى الدولي بالفيروز في الأقصر

- خير زمان منتصف شارع التليفزيون بالأقصر

- خير زمان الدور الأرضي التجاري للعقار الكائن بشارع كورنيش النيل ناصية شارع مركز الشرطة بإسنا

- خير زمان العقار الكائن شارع مصطفى كامل بالأقصر

- خير زمان العقار الكائن في طريق الجولي فيل امتداد خالد بن الوليد العوامية بالأقصر

- خير زمان العقار المقام أمام السوق السياحي بالقرنة الجديدة مركز القرنة

- خير زمان قطعة الأرض رقم 98 س الكائنة بشارع سعد زغلول بندر الأقصر

- كازيون المحل الكائن بالدور الأرضي بالعقار الكائن شارع الروضة الشريفة مدينة الأقصر

- كازيون المحل الكائن بالدور الأرضي بالعقار الكائن شارع السلخانة مدينة الأقصر.