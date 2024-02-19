أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة الأقصر.. تخفيضات تصل لـ40%
كتب:
آية حسنين
08:16 م | الإثنين 19 فبراير 2024
مبادرة كلنا واحد
أعلنت وزارة الداخلية عن إتاحة عدة أماكن لمبادرة كلنا واحد في محافظة الأقصر، من خلال 30 منفذا على مستوى المحافظة، وذلك لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 40%.
أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة الأقصر
وأوضحت وزارة الداخلية أن أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة الأقصر جاءت كالآتي:
- منفذ البياضية بجوار قسم شرطة البياضية.
- منفذ بجوار إدارة الحماية المدنية بالأقصر - المركبات
- منفذ بجوار إدارة مرور إسنا
- منفذ بجوار إدارة مرور الأقصر
- منفذ بجوار قسم شرطة مسطحات إسنا.
- منفذ بجوار مركز شرطة أرمنت
- منفذ بجوار مركز شرطة الأقصر - طيبة 2
- منفذ بجوار نقطة شرطة العديسات.
- منفذ بجوار نقطة شرطة المطاعنة بالكيمان إسنا.
منافذ مبادرة كلنا واحد في الأقصر
- منفذ بمدينة طيبة الجديدة طيبة 1
- منفذ سوق الحضري بالأقصر
- منفذ شارع شرق السكة الأقصر
- شوادر ومعارض موقف الأقصر أرمنت
- النساجون الشرقيون 7 شارع بول بك حنا
- النساجون الشرقيون شارع أبو قرقار متفرع من شارع أحمد عرابي بحي جنوب الأقصر
- النساجون الشرقيون شارع المحطة
- النساجون الشرقيون شارع البهنساوي الأقصر
- النساجون الشرقيون شارع المدينة المنورة أمام فندق الأمير
- النساجون الشرقيون مركز أرمنت رزيقات قبلي
- خير زمان 1 شارع المستشفى الجديد العقار رقم 2، وشارع نور الإيمان بجوار المستشفى الدولي بالفيروز في الأقصر
- خير زمان منتصف شارع التليفزيون بالأقصر
- خير زمان الدور الأرضي التجاري للعقار الكائن بشارع كورنيش النيل ناصية شارع مركز الشرطة بإسنا
- خير زمان العقار الكائن شارع مصطفى كامل بالأقصر
- خير زمان العقار الكائن في طريق الجولي فيل امتداد خالد بن الوليد العوامية بالأقصر
- خير زمان العقار المقام أمام السوق السياحي بالقرنة الجديدة مركز القرنة
- خير زمان قطعة الأرض رقم 98 س الكائنة بشارع سعد زغلول بندر الأقصر
- كازيون المحل الكائن بالدور الأرضي بالعقار الكائن شارع الروضة الشريفة مدينة الأقصر
- كازيون المحل الكائن بالدور الأرضي بالعقار الكائن شارع السلخانة مدينة الأقصر.