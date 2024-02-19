طريقة عمل الفسيخ.. «حضريه بتكلفة بسيطة قبل رمضان»

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وهو الوقت المناسب لإعداد الأطعمة المالحة، قبل الدخول في المشويات والمحاشي، وتُعد وجبة الفسيخ من الوجبات الرئيسية للأطعمة البحرية، وأشهر الوصفات التي تبحث عنها السيدات، ونقدمه لكم لإعداد الوجبة الشهية من الفسيخ، وتحضيرها قبل البدء في تجهيز السفرة الرمضانية.

طريقة عمل الفسيخ في المنزل

على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، نقدم لكم طريقة عمل الفسيخ، تتمثل في التالي:

- سمك بوري.

- كوب ملح.

- نصف كركم.

- نصف كوب شطة ناعمة.

- نصف كوب بابريكا.

- 6 فصوص حبهان.

- زيت.

- عصير ليمون.

- طحينة.

- خل.

لعمل الفسيخ في البيت:

- اغسلي السمك البوري جيدًا.

- اتركيه لمدة 3 ساعات حتى يُصفى.

- احضري السمك بعد التصفية تمامًا.

- احضري وعاء واخلطي به المكونات.

- احشيه من جميع الجهات.

- ضعي السمك في أكياس بالثلاجة.

- قليبه مرتين في اليوم حتى تخليله.

كيف يتم تحضير الفسيخ المصري؟

المكونات:

- فلفل أخضر.

- طحينة.

- ملح.

- شطة.

- ليمون.

- زيت.

- بصل أخضر.

طريقة عمل الفسيخ

- اغسلي السمك جيًدا.

- لتنظيفه يجب غسله أكثر من مرة.

- ضعي الملح على السمك بالملح والشطة حسب الرغبة.

- ضعي الملح على السمك من جميع الجوانب مع التخلص من الرأس والشوك.

- ضعي الليمون والزيت عليه بكثرة، وقدميه لأسرتك.

خطوات عمل الفسيخ

- سمك.

- ملح خشن.

- ماء.

- مصفاة.

طريقة عمل الفسيخ بدون رائحة

- حضري السمك حتى تتخلصي من رائحته النفاذة.

- أزيلي الرأس والذيل بعد إزالة أحشائه بالماء.

- انقعي السمك البوري في الماء.

- صفي السمك وضعي به كميه كافية من الماء.

- أضيفي الملح حتى يذوب تمامًا.

- أضيفي الملح على السمك البوري، واتركيه مغمورا بالملح لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

- أخرجي السمك واغسليه بالماء.

- للتخلص من الملح على السطح الخارجي له ضعيه في الهواء.

- افتحيه كما هو وقدميه مع السلطات.

طريقة عمل الفسيخ

المكونات

- فسيخ.

- عصير ليمون.

- شطة.

- زيت زيتون.

- بصل.

- طحينة.

- بابريكا وكمون وفلفل حار.

- مايونيز.

- ثوم.

طريقة تحضير الفسيخ

- انزعي الشوك من الفسيخ جيدًا.

- اخلطيه مع الكمون والثوم وزيت الزيتون والبابريكا وعصير الليمون.

- أضيفي الفلفل الحار والبصل.

- اضربيهم في الكبة جيدًا.

- اخلطي الفسيخ مع المكونات السابقة.

- أضيفي المايونيز والطحينة، ويقدم لأسرتك.

مكونات عمل الفسيخ

- فلفل مقطع.

- 5 ثمرات من الطماطم.

- بصلة متوسطة.

- 5 ملاعق كبيرة من الزيت.

- ملعقة كمون صغيرة.

- نصف ملعقة من الشطة.

- نصف ملعقة فلفل أسود.

- نصف كوب زبادي.

- بصل أخضر.

- فص ثوم.

- رمان.

- نصف كوب من الطحينة.

- 3 ملاعق من الخل الأبيض أو التفاح.

- ربع كوب شبت.

- ربع كوب بقدونس.

- 4 ملاعق عصير ليمون.

- سمك.

• الخطوات:

- ضيفي البصل مع السمك داخل وعاء.

- رشي الخل والملح وضيفي باقي التوابل إلى الخليط مع التقليب الجيد له.

- قشري السمك وتقطع لقطع صغيرة.

- ضعيه في وعاء مع إضافة الفلفل والبصل الأخضر.

- ضيفي البقدونس والطماطم، والرمان وعصير الليمون.

- ضيفي الطحينة وقلبيه جيدًا.