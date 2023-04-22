نصائح لأكل الفسيخ والرنجة في العيد.. لا تكثر منها وتناول الترمس

يحتفل المصريون بعيد الفطر المبارك، واستعدوا له بالأطعمة المميزة عقب شهر كامل من الصيام، والمتمثلة في الكعك والبسكويت وأنواع أخرى من الحلويات والمخبوزات، التي أعدوها في وقت سابق، إلا أن الوجبة الأهم والمميزة في يوم العيد، ممثلة في الفسيخ والرنجة.

ويعوض المصريون الاحتفال بعيد شم النسيم، الذي جاء خلال صيام شهر رمضان، بإقامة طقوسه مع عيد الفطر، حيث يفضل الكثيرون، الاستمتاع بأجواء عيد الفطر مع تناول الرنجة والفسيخ في المنتزهات العامة والحدائق وعلى نهر النيل.

وفي ظل إقبال المواطنين على شراء الفسيخ والرنجة، نصح جهاز حماية المستهلك المواطنين، بعدة نصائح لأخذ الحذر عند شراء وتناول الأطعمة المرتبطة بهده المناسبة، للاستمتاع بعيدي شم النسيم والفطر، على النحو التالي.

نصائح تناول الفسيخ في عيد الفطر

- شراء الأسماك من مصدر موثوق لتجنب الأسماك الملوثة.

- غسل الأسماك المملحة جيدا بالماء.

- وضع الفسيخ والرنجة في الفريزر لمدة 48 ساعة قبل تناولها لتقليل الطفيليات.

- التأكد من أن المنتج في فترة الصلاحية.

- التأكد من رائحة السكمة الجيدة وامتلاء ظهرها.

- التخلص من رأس الأسماك وأحشاءها.

- وضع الفسيخ والرنجة، في ليمون وخل وزيت وتركها ليلة كاملة، لقتل البكتيريا.

- شي الرنجة جيدا لقتل البكتريا.

- تناول كميات قليلة من الأسماك المملحة.

- منع الأطفال أقل من 3 سنوات من تناول الأسماك المملحة.

- لا ينصح بتناول الرنجة أو الفسيخ على العشاء أو الإفطار.

خضروات وفواكه ومشروبات ينصح بتناولها بعد الفسيخ

- غسل الخضروات جيدا بالماء ونقعها في ماء بخل وليمون لمدة ربع ساعة.

- تناول كميات كبيرة من الخس والبصل الأخضر والجرجير والترمس للوقاية من التسمم.

- تناول الفاكهة بعد تناول الفسيخ والرنجة، لتقوية المناعة وإمداد الجسم بالماء.

- تناول مشروبات صحية من الأعشاب مثل الشاي الأخضر والقرفة والقرنفل.

- شرب الماء للتخفيف على الكبد ومساعدته في التعامل مع كمية الملح في الجسم وتجنب تناول المياه الغازية بكثرة.

- في حالة ظهور أعراض مثل الإسهال أو الشعور بضيق في التنفس أو شلل في إحدى العضلات، لابد من الذهاب للطبيب فورا او الاتصال بالخط الساخن 137 لوزارة الصحة.