إقبال كثيف على محلات الفسيخ والرنجة في ثالث أيام العيد بالدقهلية «صور»

أقبل الأهالي على محلات الفسيخ بالدقهلية، من أجل شراء الفسيخ والرنجة والأسماك المالحة بمختلف أنواعها، في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك.

إقبال الأهالي علي محلات الفسيخ بالدقهلية في العيد

وقال محمد الشحات، صاحب محل فسيخ بالدقهلية، لـ«الوطن»، إن الإقبال على محلات الفسيخ في العيد سواء الأضحي أو الفطر بالمحافظة، عادة تعودنا عليها، طوال أيام عيد الأضحي، أو الفطر بالأخص ثاني أو ثالث أيام العيد.

أسعار الفسيخ والرنجة في المحلات بالدقهلية

وأوضح محمد الشحات، أن أسعار الفسيخ تختلف على حسب الحجم بمحافظة الدقهلية: «السعر يبدأ من أول 160 جنيا حتى 230 جنيا، والرنجة تصل إلى 100 جنية، والسردين يصل إلى 80 جنيها».

وأشار إلى أن إقبال الأهالي الكثيف كان على الرنجة، موضحا: «الرنجة عليها طلب كبير خاصة في أيام العيد، بداية من ثاني يوم».