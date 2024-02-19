رمضان 2024.. روجينا تنشر صورة مع «شوبير» من كواليس مسلسل سر إلهي

نشرت الفنانة روجينا عبر حسابها على «إنستجرام»، صورا جديدة من كواليس مسلسل سر إلهي، المقرر عرضه في رمضان 2024.

ونشرت روجينا الصور وعلقت: «عندما يجتمع الفن مع الرياضة مع الموسيقى، مع أغلى الأصدقاء في كواليس مسلسل سر إلهي، شهر الفرحة، نورتنا يا كابتن شوبير، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك، مدد يا رب، مدد بلا عدد، كله بإذنه».

أبطال مسلسل سر إلهي

ويضم مسلسل سر إلهي، بجانب روجينا، عددا من نجوم الفن؛ أبرزهم: أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي ويوسف الأسدي.