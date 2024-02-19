أستاذ طاقة: شركة بريتش بيتروليوم لها استثمارات مشتركة مع مصر منذ الستينيات

كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، تفاصيل استثمارات شركة بريتش بيتروليوم BP في مصر، بالتزامن مع لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الشركة اليوم على هامش مؤتمر «ايجبس 2024».

وأكد القليوبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الشركات الأجنبية العالمية في مجال الطاقة والبترول تبلغ 27 شركة، مؤكدا أن شركة بريتش بيتروليوم لها استثمارات مشتركة مع مصر منذ الستينيات.

تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الطاقة

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أثنى على نشاط الشركة المميز، علاوة على حجم استثماراتها المتنامي في مصر، ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول، والتي تتسق مع جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.

وأكد جمال القليوبي على الأهمية التي توليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في هذا المجال، مضيفا أن العالم الآن يبحث عن مصادر جديدة للطاقة، وهناك تحديات عديدة للتحول إلى الطاقة الخضراء.

واستكمل: «هناك تركيز من قبل 6 شركات عالمية في مجال الطاقة تستعد لتنفيذ استثمارات ضخمة في شرق المتوسط، ومصر سيكون لها النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات».

مصر تستهدف استثمارات بـ5 مليارات دولار

وعلق القليوبي: مصر تستهدف استثمارات بـ5 مليارات دولار الفترة المقبلة في البحث والتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط 2024، بالإضافة إلى التحول الطاقي لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتصنيع الهيدروجين الأخضر بشكل مباشر من خلال إنتاج الغاز المسال ونقلة بدلا من الأمونيا السائلة وبيعه في الأسواق العالمية.

واقترح جمال القليوبي، أن يتم استثمار الاقتصاد المصري في مجال الطاقة والغاز، من خلال تنويع مصادر الطاقة.