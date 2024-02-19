السيسي يستمع لشرح حول مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة بمعرض «إيجبس 2024»

استعرض المهندس محمد مجدي، من إدارة كفاية الطاقة والمناخ بوزارة البترول، إنجازات قطاع البترول في مجال تحول الطاقة، لتوفيرها بصورة آمنة ومستدامة لخفض الانبعاثات الكربونية.

أضاف «مجدي»، خلال جولة الرئيس السيسي لمعرض «إيجبس 2024»، وتعرضها قناة «إكسترا نيوز»، أن وزارة البترول قامت بتنفيذ عمل متكامل لتحسين كفاءة الطاقة بقطاع البترول، وجرى تحديث البرنامج ليشمل جميع أنشطة التحول الطاقي، متمثلة في 6 محاور رئيسية.

وتابع: «بالنسبة لمحور كفاية الطاقة، جرى تنفيذ 340 إجراء ومشروعا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول، وتنفيذ استراتيجية كفاية الطاقة لقطاع البترول وإنشاء إدارات متخصصة بكفاية الطاقة بقطاع البترول».