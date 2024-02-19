حزب الحرية المصري يشيد بخطوات مصر في مجال الطاقة الحيوية

ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «ايجبس 2024»، الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 -21 فبراير تحت شعار «تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات».

إيجبس 2024

وأوضح مهنى، في بيان له، أن مجال الطاقة هو المجال الحيوي الذي يجب الاهتمام به، فهو محور حياتنا واستخدام البدائل والسعي لتطويرها خطوات أصبحت في منتهى الأهمية، مؤكدا أن مصر اتخذت خطوات فعلية بهذا الصدد، وهذا ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلمته اليوم بأن الدولة المصرية استطاعت خلال 7 سنوات ماضية زيادة عدد الوحدات السكنية التي تستخدم الغاز الطبيعي «الطهي النظيف» إلى 15 مليون وحدة.

التنمية المستدامة

وتابع، أن مصر تسير نحو التنمية المستدامة بالرغم من ارتفاع التكلفة، خاصة وأن البنية التحتية كانت تحتاج الكثير من التطوير ونحن نرى الآن التطوير على أرض الواقع وفي جميع المحافظات.