لتقليل فاتورة الكهرباء.. احذر 3 عادات خاطئة تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة

يسعى كثيرون إلى تقليل فاتورة الكهرباء من خلال ترشيد الاستهلاك، وما لا يعرفه البعض، أنه قد تكون هناك أخطاء شائعة، تتسبب في زيادة الكهرباء، خاصة الأجهزة التي تستهلك سعة أكبر من الطاقة خلال فصل الشتاء، وحتى لا تتسبب العادات الخاطئة في زيادة الاستهلاك يجب الحذر عند استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية، خاصة المدفئة وسشوار الشعر وأجهزة المطبخ الصغيرة.

ماذا تفعل لتقليل فاتورة الكهرباء؟

لتحقيق التوازن في فاتورة الكهرباء، يجب معرفة الأجهزة التي تزيد من الاستهلاك، خاصةً خلال فصل الشتاء، وهو ما عبر عنه سيد أحمد، فني كهربائي، خلال حديثه، لـ«الوطن»، مؤكدا أنه في مقدمتها جهاز المدفئة: «يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، لما بنستخدمها بطريقة غلط، زي عدم قفل أبوابها اللي بتعمل على تسريب الهواء، وده بيخليها تشتغل بطاقة أكبر وتسحب كهرباء زيادة».

هذه العادة تهدد سلامة المواطنين، وتعمل على زيادة معدلات استهلاك الكهرباء، بحسب سيد، موضحًا أن طريقة الاستخدام الصحيحة للدفاية، هي: «لازم تكون كل الأسلاك متوصلة صح، ومنحطش السلك تحت سجادة أو قماش، وفصلها عن الاستخدام بعد تشغيلها، وظبطها على درجة حرارة متوسطة»، لتقليل فاتورة الكهرباء.

تقليل استهلاك الكهرباء في المنزل

لتقليل فاتورة الكهرباء، أضاف فني الكهرباء، أن هناك جهاز آخر يزداد استخدامه في الشتاء، ويعمل على زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء: «الناس في الشتاء بتستخدم جهاز السشوار عشان تجفيف الشعر، وده بيزود الكهرباء، بسبب الاتصال المتواصل بالكهرباء، والهواء الساخن»، موضحًا أن أجهزة التجفيف من أكثر الأجهزة التي تسحب الطاقة الكهربائية، لذلك يجب أثناء استخدامه فصله وإعادة تشغيله، فضلًا عن عدم الإكثار من المدة التي يتم استخدامه فيها.

كيف تخفض قيمة فاتورة الكهرباء؟

لتقليل فاتورة الكهرباء، يجب الأخذ في الاعتبار أن أدوات المطبخ الكهربائية أكثر ما تزيد الاستهلاك، خاصةً مع زيادة استعمالها، وبحسب فني الكهرباء: «الكهرباء بتمشي في السلوك، ولما بنزود الحمل عليها، بتترجم ده لقراءات في العداد، وده بيزود من قيمة الفاتورة، سواء في استخدام الخلاط أو الميكرويف أو أي جهاز في المطبخ»، لذلك نصح بعدم تركها متصلة بالكهرباء دومًا، وعدم تشغيل كل جهاز لأكثر من ثلث ساعة.