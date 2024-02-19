أفضل الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان.. منها الدعاء والاستغفار

بعد إعلان دار الإفتاء المصرية عن موعد ليلة النصف من شعبان، وأنها ستبدأ من مغرب يوم السبت 14 شعبان 1445هـ، الموافق 24 فبراير الجاري، وتنتهي فجر الأحد 15 شعبان 1445هـ، الموافق 25 فبراير، يبحث كثير من الناس عن فضل هذه الليلة، وأفضل طريقة لاستغلالها في التقرب بها إلى الله عز وجل.

أفضل أعمال ليلة النصف من شعبان

وتطرقت دار الإفتاء المصرية، إلى ليلة النصف من شعبان وأفضل طريقة لاستغلالها، موضحة أن هناك عددا من الأعمال التي يستحب القيام بها في هذه الليلة المباركة لاغتنامها على أكمل وجه، ومنها:

- قراءة القرآن.

- الاستغفار.

- صيام نهارها.

- قيام الليل.

- صلة الرحم.

- قضاء حاجة المسلمين.

- بر الوالدين وطاعتهم.

- الإكثار من الصلاة على النبي وذكر الله عز وجل.

- إخراج الصدقات.

فضل ليلة النصف من شعبان

وأضافت دار الإفتاء، خلال حديثها عن فضل ليلة النصف من شعبان، أن هذا الشهر من الأشهر الحرم، ويجدر بالمسلم فيه أن يحاسب نفسه على ما قدم طوال العام، وإذا وجد تقصيرا ومعصية ينظر إلى أعماله ويستغفر ربه ويتوب، حتى يستعد لشهر رمضان المبارك، بروح يملؤها الإيمان والحب.