أحب الأعمال إلى الله في ليلة النصف من شعبان.. 7 عبادات تأخذك للجنة

بمجرد حلول شهر شعبان يتسابق المسلمون في التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وحرصهم على إحيائه بالطاعات، ومن هنا تأتي أهمية البحث عن أحب الأعمال إلى الله في ليلة النصف من شعبان، حيث تتميز تلك الليلة تحديداَ بقدسية خاصة في نفوس المسلمين، وذلك لاعتقاد كثير منهم وفق الفقهاء أنّ الله أمر بتحويل القبلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فيها.

أحب الأعمال إلى الله في ليلة النصف من شعبان

وحول أحب الأعمال إلى الله في ليلة النصف من شعبان، فقال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هناك عددا كبيرا من الأعمال التي تكون سبباً في غفران الذنوب ودخول الجنة، إذا كانت بإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى.

- الصوم.

- تلاوة القرآن.

- قيام الليل.

- الذكر والدعاء.

- الصلاة على النبي.

- إطعام المساكين.

- الزكاة والصدقة.

فضل ليلة النصف من شعبان

موعد ليلة النصف من شعبان

وموعد ليلة النصف من شعبان 2024 يوافق يوم السبت 24 فبراير 2024، وينتهي فجر يوم الأحد 25 فبراير 2024، ويعني ذلك أن صيام يوم النصف من شعبان من مغرب يوم الجمعة 23 فبراير 2024، وتبدأ الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان من مغرب يوم السبت 24 فبراير 2024.