قرار غير متوقع يهدد عودة رمضان صبحي إلى منتخب مصر في عهد العميد

مع قرار تولي حسام حسن، قيادة منتخب مصر، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، بعد وداع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16، تزايدت آمال بعض اللاعبين الذين خرجوا من حسابات الفراعنة، خلال الفترة الماضية، ومن ضمنهم رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي.

حسام حسن، الذي حرص على التواجد في مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، ضمن جولته الأولى لمتابعة مباريات الدوري بعد توليه المسؤولية رسميًا، كان من ضمن اهتماماته مشاهدة مستوى رمضان صبحي، تحسبًا لعودته إلى حساب المنتخب الوطني، في الفترة المقبلة.

عدم مشاركة «صبحي» مع بيراميدز تهدد انضمامه لمنتخب مصر

المفاجأة أن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، قرر الإبقاء على رمضان صبحي، على دكة البدلاء، خلال مواجهة زعيم الثغر، ليس ذلك فحسب، بل إنه لم يشارك في أي دقيقة في المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوي بهدف نظيف.

عدم مشاركة رمضان صبحي أثارت جدلا واسعا، خاصة وأن المباراة كانت تحت أنظار حسام حسن وجهازه الفني، ما يجعل اللاعب مهددًا بالخروج من حسابات المدير الفني، حال استمرار غيابه عن المشاركة أساسيًا رفقة فريقه.

هل يخرج رمضان صبحي من حسابات حسام حسن؟

وكان مصدر مسؤول، كشف في وقتٍ سابق لـ«الوطن»، أنّ رمضان صبحي دخل ضمن حساب الجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة حسام حسن، تحسبًا لعودته للدفاع عن ألوان المنتخب المصري مجددًا، بعد فترة من الغياب عن المشاركة الدولية.